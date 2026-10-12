https://sputnikglobe.com/20261012/russia-hits-logistics-center-in-ternovka-used-for-ukraine-military-needs---mod-1124871238.html
Russia Hits Logistics Center in Ternovka Used for Ukraine Military Needs - MoD
Russia Hits Logistics Center in Ternovka Used for Ukraine Military Needs - MoD
Sputnik International
Russia carried out a strike against a Nova Poshta logistics center in Ternovka in the Nikolaev region, used for storing dual-use goods of the Ukrainian forces, the Russian Defense Ministry said on Monday.
2026-10-12T14:38+0000
2026-10-12T14:38+0000
2026-10-12T14:38+0000
russia's special operation in ukraine
russia
nikolaev
ukraine
russian defense ministry
cargo ship
strike
missile strike
drone strike
air strike
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"As a result of the strike in the Nikolaev region, the logistics center Novaya Pochta, used to store dual-use goods intended to support the armed forces of Ukraine, was hit in the village of Ternovka," the ministry said. Russia also hit a cargo ship delivering military cargo to the port of Nikolaev, as well as a cargo ship delivering military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20261012/russia-continues-strikes-against-ukraine-port-infrastructure-ships-used-by-army---mod-1124868152.html
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russia, nikolaev, ukraine, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike
russia, nikolaev, ukraine, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike
Russia Hits Logistics Center in Ternovka Used for Ukraine Military Needs - MoD
MOSCOW (Sputnik) - Russia carried out a strike against a Nova Poshta logistics center in Ternovka in the Nikolaev region, used for storing dual-use goods of the Ukrainian forces, the Russian Defense Ministry said on Monday.
"As a result of the strike in the Nikolaev region, the logistics center Novaya Pochta, used to store dual-use goods intended to support the armed forces of Ukraine, was hit in the village of Ternovka," the ministry said.
Russia also hit a cargo ship delivering military cargo
to the port of Nikolaev, as well as a cargo ship delivering military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.