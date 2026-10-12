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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261012/russia-hits-logistics-center-in-ternovka-used-for-ukraine-military-needs---mod-1124871238.html
Russia Hits Logistics Center in Ternovka Used for Ukraine Military Needs - MoD
Russia Hits Logistics Center in Ternovka Used for Ukraine Military Needs - MoD
Sputnik International
Russia carried out a strike against a Nova Poshta logistics center in Ternovka in the Nikolaev region, used for storing dual-use goods of the Ukrainian forces, the Russian Defense Ministry said on Monday.
2026-10-12T14:38+0000
2026-10-12T14:38+0000
russia's special operation in ukraine
russia
nikolaev
ukraine
russian defense ministry
cargo ship
strike
missile strike
drone strike
air strike
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"As a result of the strike in the Nikolaev region, the logistics center Novaya Pochta, used to store dual-use goods intended to support the armed forces of Ukraine, was hit in the village of Ternovka," the ministry said. Russia also hit a cargo ship delivering military cargo to the port of Nikolaev, as well as a cargo ship delivering military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20261012/russia-continues-strikes-against-ukraine-port-infrastructure-ships-used-by-army---mod-1124868152.html
russia
nikolaev
ukraine
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russia, nikolaev, ukraine, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike
russia, nikolaev, ukraine, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike

Russia Hits Logistics Center in Ternovka Used for Ukraine Military Needs - MoD

14:38 GMT 12.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankCombat work of the BM-70 UAV crew of the Battlegroup Tsentr in the Dobropolsky direction of the North Military District
Combat work of the BM-70 UAV crew of the Battlegroup Tsentr in the Dobropolsky direction of the North Military District - Sputnik International, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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MOSCOW (Sputnik) - Russia carried out a strike against a Nova Poshta logistics center in Ternovka in the Nikolaev region, used for storing dual-use goods of the Ukrainian forces, the Russian Defense Ministry said on Monday.
"As a result of the strike in the Nikolaev region, the logistics center Novaya Pochta, used to store dual-use goods intended to support the armed forces of Ukraine, was hit in the village of Ternovka," the ministry said.
Russia also hit a cargo ship delivering military cargo to the port of Nikolaev, as well as a cargo ship delivering military and dual-use cargo to the port of Odessa, the ministry added.
Russia's Iskander-M ballistic missile system. File photo - Sputnik International, 1920, 12.10.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Continues Strikes Against Ukraine Port Infrastructure, Ships Used by Army - MoD
07:20 GMT
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