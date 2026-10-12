https://sputnikglobe.com/20261012/ukraines-strike-potential-declining-day-by-day-due-to-actions-of-russian-troops---kremlin-1124868371.html
Russian Forces Grind Down Ukraine’s Strike Potential Daily - Kremlin
Russian Forces Grind Down Ukraine’s Strike Potential Daily - Kremlin
Sputnik International
Kiev's strike potential is decreasing every day due to the actions of the Russian armed forces, which are attacking targets related to the production of missiles and drones in Ukraine, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told Sputnik.
2026-10-12T07:26+0000
2026-10-12T07:26+0000
2026-10-12T08:12+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
dmitry peskov
kiev
russia
kremlin
russian armed forces
artillery strikes
drone strike
missile strike
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"Ukraine's strike potential is eroding day by day. Our armed forces, in turn, are carrying out strikes on storage sites for components, on assembly and production facilities for both missiles and drones. This, in fact, is leading to a reduction in the Kiev regime's strike potential," Peskov detailed.
https://sputnikglobe.com/20261012/russia-continues-strikes-against-ukraine-port-infrastructure-ships-used-by-army---mod-1124868152.html
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ukraine, dmitry peskov, kiev, russia, kremlin, russian armed forces, artillery strikes, drone strike, missile strike, strikes, drone strikes
ukraine, dmitry peskov, kiev, russia, kremlin, russian armed forces, artillery strikes, drone strike, missile strike, strikes, drone strikes
Russian Forces Grind Down Ukraine’s Strike Potential Daily - Kremlin
07:26 GMT 12.10.2026 (Updated: 08:12 GMT 12.10.2026)
MOSCOW (Sputnik) - Kiev's strike potential is decreasing every day due to the actions of the Russian armed forces, which are attacking targets related to the production of missiles and drones in Ukraine, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told Sputnik.