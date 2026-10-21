https://sputnikglobe.com/20261021/russian-forces-press-on-with-strikes-against-ukraines-military-infrastructure-1124920646.html
Russian Forces Press on With Strikes Against Ukraine’s Military Infrastructure
Russian Forces Press on With Strikes Against Ukraine’s Military Infrastructure
Sputnik International
Russian forces struck a logistics center in the Ukrainian city of Rovno and a bulk carrier reportedly transporting supplies for Ukrainian troops to the port of Chernomorsk, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-10-21T15:47+0000
2026-10-21T15:47+0000
2026-10-21T16:04+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
russian defense ministry
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Russia carried out a strike against Epicentr K logistics center in the city of Rovno, the Russian Defense Ministry said.A bulk carrier, delivering supplies to the Ukrainian forces to the port of Chernomorsk, was struck while transiting by sea, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20261019/russian-strikes-on-data-centers-disrupt-nato-intelligence-support-for-ukraine--expert-1124902141.html
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ukraine, russia, russian defense ministry, russian armed forces, artillery strikes, missile strike, drone strike, missile strikes, cruise missile strikes
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Russian Forces Press on With Strikes Against Ukraine’s Military Infrastructure
15:47 GMT 21.10.2026 (Updated: 16:04 GMT 21.10.2026)
Russian forces struck a logistics center in the Ukrainian city of Rovno and a bulk carrier transporting supplies for Ukrainian troops to the port of Chernomorsk, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
Russia carried out a strike against Epicentr K logistics center in the city of Rovno, the Russian Defense Ministry said.
"As a result of the strike, the Epicenter-K logistics center in the city of Rovno, used for the storage and distribution of goods intended for Ukrainian military, was hit," the ministry said.
A bulk carrier, delivering supplies to the Ukrainian forces
to the port of Chernomorsk, was struck while transiting by sea, the ministry added.