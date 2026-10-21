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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261021/russian-forces-press-on-with-strikes-against-ukraines-military-infrastructure-1124920646.html
Russian Forces Press on With Strikes Against Ukraine’s Military Infrastructure
Russian Forces Press on With Strikes Against Ukraine’s Military Infrastructure
Sputnik International
Russian forces struck a logistics center in the Ukrainian city of Rovno and a bulk carrier reportedly transporting supplies for Ukrainian troops to the port of Chernomorsk, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-10-21T15:47+0000
2026-10-21T16:04+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
russian defense ministry
russian armed forces
artillery strikes
missile strike
drone strike
missile strikes
cruise missile strikes
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Russia carried out a strike against Epicentr K logistics center in the city of Rovno, the Russian Defense Ministry said.A bulk carrier, delivering supplies to the Ukrainian forces to the port of Chernomorsk, was struck while transiting by sea, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20261019/russian-strikes-on-data-centers-disrupt-nato-intelligence-support-for-ukraine--expert-1124902141.html
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ukraine, russia, russian defense ministry, russian armed forces, artillery strikes, missile strike, drone strike, missile strikes, cruise missile strikes
ukraine, russia, russian defense ministry, russian armed forces, artillery strikes, missile strike, drone strike, missile strikes, cruise missile strikes

Russian Forces Press on With Strikes Against Ukraine’s Military Infrastructure

15:47 GMT 21.10.2026 (Updated: 16:04 GMT 21.10.2026)
© Photo : RosoboronexportGarpia-A1E long-range UAV system
Garpia-A1E long-range UAV system - Sputnik International, 1920, 21.10.2026
© Photo : Rosoboronexport
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Russian forces struck a logistics center in the Ukrainian city of Rovno and a bulk carrier transporting supplies for Ukrainian troops to the port of Chernomorsk, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
Russia carried out a strike against Epicentr K logistics center in the city of Rovno, the Russian Defense Ministry said.

"As a result of the strike, the Epicenter-K logistics center in the city of Rovno, used for the storage and distribution of goods intended for Ukrainian military, was hit," the ministry said.

A bulk carrier, delivering supplies to the Ukrainian forces to the port of Chernomorsk, was struck while transiting by sea, the ministry added.
A NATO AWACS aircraft is directed to a parking position at the Baza 90 Romanian air force base in Otopeni, Romania - Sputnik International, 1920, 19.10.2026
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19 October, 13:19 GMT
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