https://sputnikglobe.com/20261107/iran-reported-shooting-down-us-mq-9-drone-over-qeshm-island---reports-1125027294.html
Iran Shoots Down US MQ-9 Drone Over Qeshm Island - Report
Iran Shoots Down US MQ-9 Drone Over Qeshm Island - Report
Sputnik International
Iran has downed a US MQ-9 drone over Qeshm Island, the Al Jazeera television network reported, citing Iranian state broadcaster IRIB. 07.11.2026, Sputnik International
2026-11-07T03:35+0000
2026-11-07T03:35+0000
2026-11-07T04:47+0000
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Earlier, the Press TV channel reported that explosions had been heard on Qeshm Island in southern Iran.
https://sputnikglobe.com/20261104/irans-khamenei-urges-not-to-hope-for-change-in-attitude-towards-tehran-after-us-midterms-1125007583.html
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middle east, press tv, mq-9 reaper, air defense
middle east, press tv, mq-9 reaper, air defense
Iran Shoots Down US MQ-9 Drone Over Qeshm Island - Report
03:35 GMT 07.11.2026 (Updated: 04:47 GMT 07.11.2026)
Iran has downed a US MQ-9 drone over Qeshm Island, the Al Jazeera television network reported, citing Iranian state broadcaster IRIB.
Earlier, the Press TV channel reported that explosions had been heard on Qeshm Island in southern Iran.