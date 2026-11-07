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- Sputnik International, 1920, 22.03.2026
US-Israel War on Iran
The Israeli and US military launched Operation Epic Fury against Iran on February 28, 2026, over its alleged development of a nuclear program. Iran consistently stated that the program was peaceful in nature. In retaliation to US-Israeli attacks, Iran launched operation True Promise 4.
https://sputnikglobe.com/20261107/iran-reported-shooting-down-us-mq-9-drone-over-qeshm-island---reports-1125027294.html
Iran Shoots Down US MQ-9 Drone Over Qeshm Island - Report
Iran Shoots Down US MQ-9 Drone Over Qeshm Island - Report
Sputnik International
Iran has downed a US MQ-9 drone over Qeshm Island, the Al Jazeera television network reported, citing Iranian state broadcaster IRIB. 07.11.2026, Sputnik International
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us-israel war on iran
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press tv
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Earlier, the Press TV channel reported that explosions had been heard on Qeshm Island in southern Iran.
https://sputnikglobe.com/20261104/irans-khamenei-urges-not-to-hope-for-change-in-attitude-towards-tehran-after-us-midterms-1125007583.html
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middle east, press tv, mq-9 reaper, air defense
middle east, press tv, mq-9 reaper, air defense

Iran Shoots Down US MQ-9 Drone Over Qeshm Island - Report

03:35 GMT 07.11.2026 (Updated: 04:47 GMT 07.11.2026)
© AP Photo / Matt YorkMQ-9 Reaper drone
MQ-9 Reaper drone - Sputnik International, 1920, 07.11.2026
© AP Photo / Matt York
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Iran has downed a US MQ-9 drone over Qeshm Island, the Al Jazeera television network reported, citing Iranian state broadcaster IRIB.
Earlier, the Press TV channel reported that explosions had been heard on Qeshm Island in southern Iran.
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