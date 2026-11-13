https://sputnikglobe.com/20261113/russia-hits-cargo-ship-with-military-equipment-for-ukraine-troops-in-black-sea---mod-1125065341.html
Russia Hits Cargo Ship With Military Equipment for Ukraine Troops in Black Sea - MoD
Russia Hits Cargo Ship With Military Equipment for Ukraine Troops in Black Sea - MoD
Sputnik International
The Russian armed forces hit a cargo ship with weapons and military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea southwest of Odessa, the Russian Defense Ministry said on Friday.
2026-11-13T07:05+0000
2026-11-13T07:05+0000
2026-11-13T07:05+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
black sea
russian defense ministry
cargo ship
drone strike
missile strike
air strike
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Overnight, the Russian armed forces continue to launch strikes by unmanned aerial vehicles against naval vessels with military equipment and dual-use cargo. The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.
https://sputnikglobe.com/20261111/russia-continues-strikes-against-facilities-used-by-ukrainian-forces-1125047446.html
russia
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russia, ukraine, black sea, russian defense ministry, cargo ship, drone strike, missile strike, air strike
russia, ukraine, black sea, russian defense ministry, cargo ship, drone strike, missile strike, air strike
Russia Hits Cargo Ship With Military Equipment for Ukraine Troops in Black Sea - MoD
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces hit a cargo ship with weapons and military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea southwest of Odessa, the Russian Defense Ministry said on Friday.
Overnight, the Russian armed forces continue to launch strikes by unmanned aerial vehicles against naval vessels with military equipment and dual-use cargo.
"During the night, a cargo ship with weapons and military equipment for the Ukrainian armed forces was hit in the Black Sea southwest of Odessa," the ministry said in a statement.
The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics
, energy infrastructure and maritime supply routes.