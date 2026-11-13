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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261113/russia-hits-cargo-ship-with-military-equipment-for-ukraine-troops-in-black-sea---mod-1125065341.html
Russia Hits Cargo Ship With Military Equipment for Ukraine Troops in Black Sea - MoD
Russia Hits Cargo Ship With Military Equipment for Ukraine Troops in Black Sea - MoD
Sputnik International
The Russian armed forces hit a cargo ship with weapons and military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea southwest of Odessa, the Russian Defense Ministry said on Friday.
2026-11-13T07:05+0000
2026-11-13T07:05+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
black sea
russian defense ministry
cargo ship
drone strike
missile strike
air strike
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Overnight, the Russian armed forces continue to launch strikes by unmanned aerial vehicles against naval vessels with military equipment and dual-use cargo. The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.
https://sputnikglobe.com/20261111/russia-continues-strikes-against-facilities-used-by-ukrainian-forces-1125047446.html
russia
ukraine
black sea
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russia, ukraine, black sea, russian defense ministry, cargo ship, drone strike, missile strike, air strike
russia, ukraine, black sea, russian defense ministry, cargo ship, drone strike, missile strike, air strike

Russia Hits Cargo Ship With Military Equipment for Ukraine Troops in Black Sea - MoD

07:05 GMT 13.11.2026
© Photo : RosoboronexportGarpia-A1E long-range UAV system
Garpia-A1E long-range UAV system - Sputnik International, 1920, 13.11.2026
© Photo : Rosoboronexport
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces hit a cargo ship with weapons and military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea southwest of Odessa, the Russian Defense Ministry said on Friday.
Overnight, the Russian armed forces continue to launch strikes by unmanned aerial vehicles against naval vessels with military equipment and dual-use cargo.
"During the night, a cargo ship with weapons and military equipment for the Ukrainian armed forces was hit in the Black Sea southwest of Odessa," the ministry said in a statement.
The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.
Combat operations by a Grad MLRS crew from the Center Group of Forces in the Dnepropetrovsk sector of the special military operation - Sputnik International, 1920, 11.11.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Continues Strikes Against Facilities Used by Ukrainian Forces
11 November, 06:16 GMT
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