https://sputnikglobe.com/20261113/russian-pharmaceutical-company-promomed-opens-research-division-in-china-1125069350.html
Russian Pharmaceutical Company PROMOMED Opens Research Division in China
Russian Pharmaceutical Company PROMOMED Opens Research Division in China
Sputnik International
PROMOMED opened a new division at the Russian Trade Representation in China on November 13, focusing on joint drug development, molecular research, and clinical trials.
2026-11-13T14:22+0000
2026-11-13T14:22+0000
2026-11-13T14:22+0000
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Company chairman and co-owner Pyotr Bely told Sputnik that the initiative would support the exchange of pharmaceutical developments between Russia and China, bringing new treatments to doctors and patients in both countries.
https://sputnikglobe.com/20261110/russia-ranks-as-chinas-5th-largest-trading-partner---customs-data-1125038827.html
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Russian pharmaceutical company PROMOMED opens research division in China
Sputnik International
Russian pharmaceutical company PROMOMED opens research division in China
2026-11-13T14:22+0000
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Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
china, russia, pharmaceuticals, research, patients, doctors, medicine
china, russia, pharmaceuticals, research, patients, doctors, medicine
Russian Pharmaceutical Company PROMOMED Opens Research Division in China
PROMOMED opened a new division at the Russian Trade Representation in China on November 13, focusing on joint drug development, molecular research, and clinical trials.
Company chairman and co-owner Pyotr Bely told Sputnik that the initiative would support the exchange of pharmaceutical developments between Russia and China
, bringing new treatments to doctors and patients in both countries.