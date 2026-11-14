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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261114/russian-forces-strike-cargo-vessel-carrying-military-supplies-to-ukraine---mod-1125073356.html
Russian Forces Strike Cargo Vessel Carrying Military Supplies to Ukraine - MoD
Russian Forces Strike Cargo Vessel Carrying Military Supplies to Ukraine - MoD
Sputnik International
Russian forces struck a dry cargo vessel carrying military supplies intended for the Ukrainian Armed Forces at the port of Chernomorsk in the Odessa Region, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-11-14T16:09+0000
2026-11-14T16:09+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
black sea
russia
russian defense ministry
strike
missile strike
drone strike
air strike
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The attack also hit port infrastructure used to unload military shipments, according to the ministry.The Russian Defense Ministry said the vessel was transporting military equipment intended to support Ukrainian troops. The strike targeted both the ship and facilities involved in receiving and unloading military cargo at the Black Sea port.The attack comes amid continued Russian strikes on infrastructure supporting Ukraine's defense industry and military logistics, with the aim of disrupting supply routes and deliveries of military equipment through Black Sea ports.
https://sputnikglobe.com/20261113/russia-strikes-2-power-substations-in-ukraines-sumy-region--mod-1125070120.html
ukraine
black sea
russia
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ukraine, black sea, russia, russian defense ministry, strike, missile strike, drone strike, air strike
ukraine, black sea, russia, russian defense ministry, strike, missile strike, drone strike, air strike

Russian Forces Strike Cargo Vessel Carrying Military Supplies to Ukraine - MoD

16:09 GMT 14.11.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankCombat work of the KUB UAV crew of the 288th Guards Artillery Brigade of Russia's Zapad battlegroup on the Kupyansk sector of the front. File photo
Combat work of the KUB UAV crew of the 288th Guards Artillery Brigade of Russia's Zapad battlegroup on the Kupyansk sector of the front. File photo - Sputnik International, 1920, 14.11.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Russian forces struck a dry cargo vessel carrying military supplies intended for the Ukrainian Armed Forces at the port of Chernomorsk in the Odessa Region, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
The attack also hit port infrastructure used to unload military shipments, according to the ministry.
The Russian Defense Ministry said the vessel was transporting military equipment intended to support Ukrainian troops. The strike targeted both the ship and facilities involved in receiving and unloading military cargo at the Black Sea port.
The attack comes amid continued Russian strikes on infrastructure supporting Ukraine's defense industry and military logistics, with the aim of disrupting supply routes and deliveries of military equipment through Black Sea ports.
The Iskander-M missile system during a military machine demonstration at the Alabino training ground. File photo - Sputnik International, 1920, 13.11.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes 2 Power Substations in Ukraine's Sumy Region – MoD
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