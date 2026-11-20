https://sputnikglobe.com/20261120/crimean-bridge-will-be-restored-will-become-even-better---russian-foreign-ministry-1125117336.html
Crimean Bridge Will Be Restored, Will Become Even Better - Russian Foreign Ministry
Crimean Bridge Will Be Restored, Will Become Even Better - Russian Foreign Ministry
Sputnik International
The Crimean bridge, contrary to aspirations of Russia's enemies, will be restored and will become even better, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Friday.
2026-11-20T09:11+0000
2026-11-20T09:11+0000
2026-11-20T09:11+0000
russia
maria zakharova
crimean bridge
russian foreign ministry
russia
vladimir putin
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"The Crimean bridge, contrary to the aspirations of our enemies, will be restored, it will become even better," Zakharova said at a briefing.On November 19, Russian President Vladimir Putin said Kiev’s strikes on the Crimean Bridge targeted a civilian facility. He added that Russia had not used the bridge to transport petroleum products or military equipment, citing this as evidence of its civilian status. Putin said the bridge would be restored and that work on its rail section was already underway.
https://sputnikglobe.com/20261119/ukraines-terror-attack-on-crimean-bridge-could-backfire-on-energy-sector--infrastructure---expert-1125113804.html
crimean bridge
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maria zakharova, crimean bridge, russian foreign ministry, russia, vladimir putin
maria zakharova, crimean bridge, russian foreign ministry, russia, vladimir putin
Crimean Bridge Will Be Restored, Will Become Even Better - Russian Foreign Ministry
MOSCOW (Sputnik) - The Crimean bridge, contrary to aspirations of Russia's enemies, will be restored and will become even better, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Friday.
"The Crimean bridge, contrary to the aspirations of our enemies, will be restored, it will become even better," Zakharova said at a briefing.
On November 19, Russian President Vladimir Putin said Kiev’s strikes on the Crimean Bridge
targeted a civilian facility. He added that Russia had not used the bridge to transport petroleum products or military equipment, citing this as evidence of its civilian status. Putin said the bridge would be restored and that work on its rail section was already underway.