https://sputnikglobe.com/20261120/russia-china-will-continue-to-strengthen-strategic-cooperation---foreign-ministry-1125123311.html
Russia, China Will Continue to Strengthen Strategic Cooperation - Foreign Ministry
Russia, China Will Continue to Strengthen Strategic Cooperation - Foreign Ministry
Sputnik International
Russia and China will continue to strengthen strategic cooperation across a wide range of issues, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Friday.
2026-11-20T15:14+0000
2026-11-20T15:14+0000
2026-11-20T15:14+0000
world
maria zakharova
russia
china
asia-pacific economic cooperation (apec)
apec
cooperation
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"We will continue to expand Russian-Chinese strategic cooperation on the widest possible range of issues to foster an atmosphere of stability, security, and prosperity in Asia-Pacific region," Zakharova said during a briefing. The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit took place in Chinese city of Shenzhen from November 18-19. APEC comprises 21 countries of the Asia-Pacific region, including Russia. These countries account for over 60% of global GDP, 36% of the world's population, and 50% of global trade.
https://sputnikglobe.com/20261119/putin-and-trump-meet-on-sidelines-of-apec-summit-1125101295.html
russia
china
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maria zakharova, russia, china, asia-pacific economic cooperation (apec), apec, cooperation
maria zakharova, russia, china, asia-pacific economic cooperation (apec), apec, cooperation
Russia, China Will Continue to Strengthen Strategic Cooperation - Foreign Ministry
MOSCOW (Sputnik) - Russia and China will continue to strengthen strategic cooperation across a wide range of issues, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Friday.
"We will continue to expand Russian-Chinese strategic cooperation on the widest possible range of issues to foster an atmosphere of stability, security, and prosperity in Asia-Pacific region," Zakharova said during a briefing.
The Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC) summit took place in Chinese city of Shenzhen from November 18-19. APEC comprises 21 countries of the Asia-Pacific region, including Russia. These countries account for over 60% of global GDP, 36% of the world's population, and 50% of global trade.