https://sputnikglobe.com/20261122/russia-strikes-ukrainian-military-industrial-power-substation-and-black-sea-cargo-ship--mod-1125131418.html
Russia Strikes Ukrainian Military-Industrial Power Substation and Black Sea Cargo Ship – MoD
Russia Strikes Ukrainian Military-Industrial Power Substation and Black Sea Cargo Ship – MoD
Sputnik International
Russian forces struck a 330-kilovolt electrical substation in Kamenskaya, Dnepropetrovsk region, that supplies power to Ukrainian defense industry facilities, the Russian Defense Ministry reported on Sunday.
2026-11-22T15:22+0000
2026-11-22T15:22+0000
2026-11-22T15:22+0000
russia's special operation in ukraine
russian defense ministry
russia
dnepropetrovsk
black sea
ukrainian armed forces
missile strike
drone strike
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/0d/1124873891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8459652c1ec2acc9d4a860250da6a2f7.jpg
The ministry added that a dry cargo vessel transporting dual-use supplies for Ukrainian forces was also hit in the Black Sea, southwest of Nikolayev.Russian forces continue to carry out strikes on energy infrastructure and vessels used to support the Ukrainian Armed Forces.
https://sputnikglobe.com/20261120/russian-strikes-on-kiev-bridges-cripple-ukraines-western-supply-routes--expert-1125122564.html
russia
dnepropetrovsk
black sea
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russian defense ministry, russia, dnepropetrovsk, black sea, ukrainian armed forces, missile strike, drone strike
russian defense ministry, russia, dnepropetrovsk, black sea, ukrainian armed forces, missile strike, drone strike
Russia Strikes Ukrainian Military-Industrial Power Substation and Black Sea Cargo Ship – MoD
Russian forces struck a 330-kilovolt electrical substation in Kamenskaya, Dnepropetrovsk region, that supplies power to Ukrainian defense industry facilities, the Russian Defense Ministry reported on Sunday.
The ministry added that a dry cargo vessel transporting dual-use supplies for Ukrainian forces was also hit in the Black Sea, southwest of Nikolayev.
Russian forces continue to carry out strikes
on energy infrastructure and vessels used to support the Ukrainian Armed Forces.