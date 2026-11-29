https://sputnikglobe.com/20261129/russia-strikes-tobacco-factory-workshops-producing-ammunition-for-ukrainian-troops-in-kharkov--mod-1125161746.html
Russia Strikes Tobacco Factory Workshops Producing Ammunition For Ukrainian Troops in Kharkov – MoD
Russia Strikes Tobacco Factory Workshops Producing Ammunition For Ukrainian Troops in Kharkov – MoD
Sputnik International
Russian forces struck workshops at a Philip Morris tobacco factory in Kharkov where ammunition was being manufactured for the Ukrainian Armed Forces, the Russian Defense Ministry said.
2026-11-29T14:34+0000
2026-11-29T14:34+0000
2026-11-29T14:34+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kharkov
russian defense ministry
philip morris
ukrainian armed forces
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According to the ministry, the strikes were carried out by drones on Sunday afternoon, targeting Ukrainian military-industrial facilities, energy infrastructure and maritime vessels involved in supporting Ukrainian forces.The Russian Defense Ministry identified the factory workshops as among the facilities hit during the operation.The strikes are part of a broader Russian campaign targeting infrastructure that supports Ukraine’s defense industry and military logistics.
https://sputnikglobe.com/20261125/russian-overnight-strikes-hammer-ukrainian-military-industry---mod-1125141529.html
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russia, ukraine, kharkov, russian defense ministry, philip morris, ukrainian armed forces
russia, ukraine, kharkov, russian defense ministry, philip morris, ukrainian armed forces
Russia Strikes Tobacco Factory Workshops Producing Ammunition For Ukrainian Troops in Kharkov – MoD
Russian forces struck workshops at a Philip Morris tobacco factory in Kharkov where ammunition was being manufactured for the Ukrainian Armed Forces, the Russian Defense Ministry said.
According to the ministry, the strikes were carried out
by drones on Sunday afternoon, targeting Ukrainian military-industrial facilities, energy infrastructure and maritime vessels involved in supporting Ukrainian forces.
The Russian Defense Ministry identified the factory workshops as among the facilities hit during the operation.
The strikes are part of a broader Russian campaign targeting infrastructure that supports Ukraine’s defense industry and military logistics.